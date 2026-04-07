© Foto: Uncredited - PoolNeue Drohungen aus Washington sorgen für Nervosität am Gasmarkt. Europas Preise steigen, während Händler eine Verschärfung der globalen Versorgungslage fürchten.Die europäischen Gaspreise haben zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump den Ton im Konflikt mit dem Iran deutlich verschärft hat. Marktteilnehmer reagieren sensibel auf die wachsende Unsicherheit rund um die Energieversorgung, wie Bloomberg berichtet. Die Benchmark-Futures stiegen zeitweise um bis zu 3,1 Prozent. Seit Beginn des Kriegs summiert sich der Anstieg bereits auf mehr als 55 Prozent. Händler verweisen auf die zunehmenden Risiken für globale Lieferketten. Trump setzt Iran unter Druck Trump drohte, die zentrale …Den vollständigen Artikel lesen
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