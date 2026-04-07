In der vergangenen Woche hat sich Star-Investorin Cathie Wood wieder in Kauflaune gezeigt. Auf diese Aktien setzt die Fondsmanagerin und bei diesen hat sie Verkäufe vorgenommen. Nachdem sich Cathie Wood zuletzt mit Aktienkäufen zurückgehalten hatte, zeigte sich die Star-Investorin zuletzt wieder in Kauflaune. Hier schlägt Cathie Wood zu Konkret hat Cathie Wood die folgenden Aktien bzw. Fonds über fünf ETFs (ARK Next Generation Internet ETF, ARK ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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