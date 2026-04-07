Goldman Sachs stuft Netflix auf Kaufen hoch und hebt das Kursziel auf 120 US-Dollar. Der Grund: Nach dem geplatzten Warner-Deal winken Milliarden-Rückkäufe - und das Werbegeschäft nimmt Fahrt auf. Goldman Sachs hat die Aktie von Streaming-Riese Netflix hochgestuft - und die Begründung hat es in sich. Die US-Investmentbank hebt ihre Empfehlung für die Aktie von Neutral auf Kaufen an und schraubt das Kursziel von 100 auf 120 US-Dollar. Kern der Argumentation: Netflix steht nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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