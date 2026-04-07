© Foto: Julia Demaree Nikhinson - APHändler sprechen von einer "gespannten Feder" und rechnen mit klar bezifferbaren Ausschlägen. Welche Szenarien jetzt im Raum stehen.Kurz vor Ablauf der von Donald Trump gesetzten Frist an den Iran, die am Dienstag um 20:00 Uhr New Yorker Zeit endet, bereiten sich Händler weltweit auf ein breites Spektrum möglicher Szenarien vor. Der US-Präsident hat seine Forderungen zuletzt verschärft und erneut mit massiven Konsequenzen gedroht, sollte Teheran nicht einlenken. Nach Wochen heftiger Kursschwankungen, ausgelöst durch wechselnde Signale aus Washington, herrschen an den Märkten vor allem Frustration und Unsicherheit. Viele Investoren reduzieren Risiken, bauen Liquidität auf oder sichern sich …Den vollständigen Artikel lesen
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