Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000FE1XJE1, Wertpapier-Name: Call 10.04.26 DAX 23100, wurde aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000FE1XN27, Wertpapier-Name: Put 10.04.26 DAX 23100, wurde aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000FE1XNQ7, Wertpapier-Name: Put 10.04.26 DAX 22500, wurde aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000FE1XJE1 07.04.2026 08:09:35 5.000 2,40 EUR
DE000FE1XNQ7 07.04.2026 08:09:44 10.000 0,49 EUR
DE000FE1XN27 07.04.2026 08:09:55 5.000 2,12 EUR
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000FE1XN27, Wertpapier-Name: Put 10.04.26 DAX 23100, wurde aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000FE1XNQ7, Wertpapier-Name: Put 10.04.26 DAX 22500, wurde aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000FE1XJE1 07.04.2026 08:09:35 5.000 2,40 EUR
DE000FE1XNQ7 07.04.2026 08:09:44 10.000 0,49 EUR
DE000FE1XN27 07.04.2026 08:09:55 5.000 2,12 EUR
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