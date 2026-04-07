Die Diskussion zwischen dem Recht auf Barzahlung und dem Recht, mit Karte oder Smartphone zu zahlen, wird ungewöhnlich intensiv geführt. Jetzt sorgt Berlin für Schlagzeilen mit einer Idee, für die auf den ersten Blick einiges spricht. Die einen beschweren sich, wenn sie im Café oder in der Bar nur noch mit Karte oder Smartphone bezahlen können, für andere ist es dagegen eine Zumutung, beim Bäcker oder im kleinen Laden Bargeld dabei haben zu müssen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n