Bonn (www.anleihencheck.de) - Japan wird in dieser Woche die Daten zum Verbrauchervertrauen für März sowie zur Erzeugerpreisinflation (PPI) veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research in ihrer aktuellen Ausgabe von "PERSPEKTIVEN Week up front".Die infolge des Nahost-Konflikts gestiegenen Öl- und Gaspreise könnten die makroökonomischen Daten Japans in diesem Monat bereits beeinflusst haben. Der Index des Verbrauchervertrauens sei im Februar auf 40 Punkte gestiegen (nach 37,9 Punkten im Januar) und habe damit den höchsten Stand seit Anfang 2019 erreicht. Treiber seien eine verbesserte Einschätzung der Haushalte hinsichtlich Einkommensentwicklung und Arbeitsmarktausblick gewesen. Für März würden die Analysten von Postbank Research jedoch mit einer leichten Eintrübung der Konsumentenstimmung rechnen, bedingt durch die höheren Energiepreise. Die Erzeugerpreise (PPI) hätten im Februar bei niedrigen 2,0% gelegen (nach 2,3% im Januar), dürften im März jedoch aufgrund der gestiegenen importierten Energiepreise deutlich angezogen haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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