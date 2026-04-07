Ein Konsortium rund um den Anlagenbauer Fill hat im Projekt "BattBox" drei Jahre lang Antriebsbatterien zerlegt, analysiert und Verfahren simuliert. Das Ergebnis: ein modulares Zerlegekonzept inklusive Risikobewertung und wirtschaftlichen Betrachtungen. In dem vom Automobil-Cluster der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria initiierten und begleiteten Projekt wurden Antriebsbatterien aus Rundzellen, prismatischen Zellen und Pouchzellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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