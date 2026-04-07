Südkorea will es chinesischen Herstellern wie z.B. BYD offenbar erschweren, Elektrobusse in dem Land zu verkaufen. Mittel zum Zweck ist dabei aber kein Importverbot. Vielmehr hat das Land die Richtlinien für Subventionen für ÖPNV-Anbieter verändert, die E-Busse kaufen wollen. Konkret hat das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport (MOLIT) die Förderbedingungen für die Anschaffung von Elektrobussen durch ÖPNV-Betreiber vor allem in Hinblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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