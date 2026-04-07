Anzeige
Mehr »
Dienstag, 07.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Energiekrise trifft Kupferboom: Steht hier der nächste Rohstoff-Gewinner bereit?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
07.04.2026 14:51 Uhr
241 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/DAX leichter nach Ostern - Blicke auf Iran-Ultimatum gerichtet

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX leichter nach Ostern - Blicke auf Iran-Ultimatum gerichtet

DOW JONES--Mit leichten Abgaben zeigen sich nach dem langen Osterwochenende die europäischen Aktienmärkte am Dienstag. Der DAX notiert 0,3 Prozent tiefer bei 23.092 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 5.672 Punkte nach unten.

Am Morgen wurde zunächst der US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag eingepreist, der besser als erwartet ausgefallen war. Zwar lief die US-Wirtschaft damit auch im März besser, mit Blick auf die US-Notenbank erhöht dies jedoch die Wahrscheinlichkeit einer restriktiven Zinspolitik.

Unsicherheit herrscht dagegen weiter mit Blick auf den Nahost-Krieg. Nach dem Beginn der Angriffe auf den Iran steht nun ein Ultimatum der USA im Raum, um die Straße von Hormus für die Schifffahrt wieder passierbar zu machen. Die Frist läuft in der Nacht zum Mittwoch aus. US-Präsident Donald Trump droht mit einer weiteren Eskalation und sogar Angriffen gegen die zivile Infrastruktur im Iran, sowie Brücken und Energieanlagen.

Während der Preis für Brent auf die Nachrichten vom Wochenende mit einem Anstieg um 1,0 Prozent auf 110,79 Dollar je Barrel reagiert, deutet sich für Europa an, dass physisches Öl langsam knapper wird. Investoren dürften daher vor allem die Transportunternehmen im Auge behalten - und hier besonders Fluggesellschaften. Aktuell geht es für Lufthansa, IAG und Air France-KLM um bis zu 1,4 Prozent tiefer. Auch die Aktien von Reiseveranstalter Tui verlieren 0,7 Prozent. Tui Cruises muss derzeit Reisen absagen, weil nach wie vor zwei von acht Kreuzfahrtschiffen im Persischen Golf festsitzen.

UMG haussieren mit Gebot

Für die Aktie von Universal Music Group (UMG) geht es um 9,3 Prozent nach oben, im frühen Handel notierte sie bereits deutlich höher. Hier liefert das Gebot der Investmentgesellschaft Pershing Square Capital von Bill Ackman den Impuls. Sie hat nach eigenen Angaben ein Angebot unterbreitet, das UMG mit über 55 Milliarden Euro bewertet. Der geplante Deal sieht vor, UMG mit Pershing Square Sparc Holdings zu fusionieren. Die neue Einheit würde an der New York Stock Exchange gelistet werden. Von dem Kursplus profitieren zudem die Aktien der Großaktionäre, so legen Bollore und Vivendi um bis zu 9,7 Prozent zu.

Auch mit den Aktien der europäischen Satelliten-Betreiber geht es nach oben. Eutelsat springen um 8,5 Prozent und ziehen OHB um 2,9 Prozent mit. Kurstreiber ist die Aussicht auf eine Zusammenarbeit von Eutelsat mit der indischen Raumfahrtbehörde ISRO. Dies könnte die Abhängikeit der Franzosen von der US-amerikanischen SpaceX reduzieren.

Kursverluste gibt es bei Rüstungsunternehmen. Hier wird auf die Möglichkeit einer Beruhigung der geopolitischen Lage verwiesen. So hat Pakistan angeboten, bei Gesprächen mit dem Iran zu vermitteln. Rheinmetall verlieren 2,2 Prozent. Bei Italiens Leonardo geht es sogar 7,5 Prozent tiefer. Hier belasten Medienberichte, wonach CEO Roberto Cingolani ersetzt werden soll. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.671,53  -0,4   -21,33    5.692,86      -2,1 
Stoxx-50    4.942,32  -0,5   -24,89    4.967,21      0,5 
DAX      23.092,23  -0,3   -75,85    23.168,08      -5,7 
MDAX      28.967,70  +0,2   51,44    27.039,42      -5,4 
TecDAX     3.460,63  -0,2   -7,28    3.091,28      -4,5 
SDAX      16.812,36  +0,5   88,29    13.062,07      -2,1 
CAC       7.980,57  +0,2   18,18    7.962,39      -2,1 
SMI      12.935,62  -0,4   -46,35    12.981,97      -2,5 
ATX       5.470,26  +0,2   12,88    5.457,38      2,7 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:21 Uhr 
EUR/USD      1,1561  +0,2   0,0020     1,1541     1,1539 
EUR/JPY      184,79  +0,3   0,5100     184,28    184,3600 
EUR/CHF      0,9238  +0,3   0,0028     0,9210     0,9212 
EUR/GBP      0,8725  +0,1   0,0005      0,872     0,8722 
USD/JPY      159,81  +0,1   0,1300     159,68    159,7600 
GBP/USD      1,3247  +0,1   0,0015     1,3232     1,3225 
USD/CNY      6,8567  -0,4  -0,0257     6,8824     6,8824 
USD/CNH      6,8637  -0,1  -0,0097     6,8734     6,8763 
AUS/USD      0,6939  +0,3   0,0023     0,6916     0,6914 
Bitcoin/USD  68.390,55  -2,1 -1.438,35    69.828,90   69.659,63 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     115,96  +3,2    3,55     112,41 
Brent/ICE     110,79  +0,9    1,02     109,77 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.656,69  +0,2    9,30    4.647,39 
Silber       72,14  -0,9   -0,65      72,79 
Platin     1.944,86  -1,8   -34,65    1.979,51 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 08:19 ET (12:19 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.