© Foto: adobe.stock.comStarten Gold, Silber und auch Kupfer bald wieder durch? Die drei Metalle zeigen derzeit hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung. Eine Trendwende scheint nah. Produzentenaktien versprechen wieder Kurspotenzial.Gold, Silber und Kupfer im Blick Der Goldpreis hat den wichtigen Widerstandsbereich von 4.500 US-Dollar zurückerobern können. Der markante Rücksetzer auf 4.100 US-Dollar ist kompensiert. Die Chancen auf die entscheidende Wende bei Gold sind da. Unter den drei Metallen macht Gold aktuell den besten Eindruck. Noch vergleichsweise unspektakulär sehen Silber und Kupfer aus. Doch diese Ruhe könnte trügerisch sein. So trotzte Silber zuletzt dem Crash und zieht wieder Anlegerinteresse auf …Den vollständigen Artikel lesen
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