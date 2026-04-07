Mainz (ots) -
Woche 19/26
Montag, 04.05.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.45 Geheime Zeichen
Die rätselhafte Schatzkammer
Frankreich 2024
"Verlorene Schätze - Das Erbe des Assyrischen Reiches" entfällt
6.30 Geheime Zeichen
Der Tempel der Hieroglyphen
Frankreich 2024
"Die sieben Mythen der Antike" entfällt "Die sieben größten Weltwunder der Antike" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 06.05.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 ZDFzeit
Die Tricks der Luxusmarken - mit Pia Osterhaus
Deutschland 2025
"plan b: Superfood neu gedacht - Gesund, nahrhaft, regional" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6250728
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