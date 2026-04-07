In der vergangenen Woche gab es wieder eine Reihe neuer Insider-Transaktionen. Diese Aktien wurden von informierten Managern jetzt gekauft. Wenn Insider eine Aktie kaufen, dann gilt dies häufig als positives Signal für Investoren. Denn in der Regel wird unterstellt, dass die Manager mehr wissen als der Markt, da sie das Unternehmen und die aktuellen Entwicklungen bestens kennen. Zudem könnten sie theoretisch über Insider-Informationen verfügebn. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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