Es wird langsam spannend in Sachen SpaceX-IPO. Medienberichten zufolge soll bereits im Juni die Roadshow für Elon Musks Raumfahrt-KI-Konzern starten. Was ist bislang über den Börsengang von SpaceX bekannt und sollten Anleger mit dabei sein? Das größte IPO aller Zeiten Fest steht schon jetzt, dass es sich um den größten Börsengang aller Zeiten handeln wird. Offenbar strebt SpaceX eine Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US$ an. Damit würde der Technologiekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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