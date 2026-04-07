Die Booking-Holding-Aktie fiel zum Börsenstart am 6. April an der NASDAQ um rund -95 %. Das irritierte wahrscheinlich viele Anleger. Sie beendete den Handel jedoch mit einem Kursgewinn von +5 %. Der Schlusskurs lag bei 176,20 US$. Der starke Kursrückgang beruht nicht auf wirtschaftlichen Faktoren, sondern auf einem Kapitalsplit. Wie sind die weiteren Aussichten? Kapitalsplit erfolgt Das Unternehmen kündigt den Kapitalsplit bereits Anfang des Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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