DJ US-Aufträge für langlebige Güter sinken im Februar

DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA hat sich im Februar etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, sanken die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,1 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Auftragseingänge nach revidierten Angaben um 0,5 Prozent gesunken, nachdem vorläufig eine Stagnation gemeldet worden war.

Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,8 (Januar: plus 0,3) Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich ein Minus von 1,2 Prozent. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, stiegen um 0,6 Prozent.

In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.

DJG/DJN/hab/brb

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April 07, 2026 08:42 ET (12:42 GMT)

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