Die Ferienregionen hierzulande stehen als Urlaubsziele weiter hoch im Kurs und Ferienimmobilien bleiben sehr gefragt - sowohl zur Eigennutzung wie auch als Kapitalanlage. Dies zeigt der neue Marktbericht von Engel & Völkers. Der Trend zu "Coolcation" treibt die Nachfrage an den Küstenregionen. Abermals hat Engel & Völkers die Preis-, Trend- und Lageentwicklung der 42 wichtigsten Ferienorte Deutschlands von der Nord- und Ostseeküste bis hin zu den Alpen unter die Lupe genommen. Wie aus dem "Ferienimmobilien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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