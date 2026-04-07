Die Lage im US-Iran-Konflikt spitzt sich von Tag zu Tag zu - ein Deal scheint greifbar, doch die Eskalation bleibt jederzeit möglich. Für die Märkte bedeutet das maximale Unsicherheit. Gleichzeitig zeigen sich überraschende Signale: Die US-Indizes halten wichtige Supports und wirken, als wollten sie nach oben ausbrechen. Bitcoin trotzt der geopolitischen Lage, stabilisiert sich und könnte vor der nächsten größeren Bewegung stehen. Doch wie passt das zusammen - und was läuft wirklich hinter den Kulissen?Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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