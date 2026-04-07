Donald Trump poltert erneut gegen den Iran: Am Dienstag teilte der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social mit: "Heute Nacht wird eine ganze Zivilisation sterben und niemals wieder zurückkehren." Zwar wünsche sich Trump dies nicht, "aber es wird wahrscheinlich geschehen". Trotzdem hat der Iran laut dem US-Präsidenten noch einen letzten Ausweg. Wer weiß das schon? Die rhetorische Frage, die Trump in seinem Post stellt, sorgt für Verwunderung. Schließlich schreibt er: "Heute Nacht wird eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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