Hamburg (ots) -So erkennen Unternehmen belastbar, welche Verpackungen ihre Produkte im Supermarktregal bestmöglich unterstützen - und wie die Kombination von Produkt und Verpackung im Wettbewerb abschneidetDas Supermarktregal ist einer der am härtesten umkämpften Orte im Handel: Hier entscheiden Sekunden darüber, welche Produkte ins Auge fallen und welche übersehen werden. Die Verpackung spielt hierbei eine wichtige Rolle. Für Marken stellt sich daher eine zentrale Frage: Welche Verpackung funktioniert wirklich - und warum?Im Handel entscheidet oft der erste Blick: Produkte, die im Regal wahrgenommen werden, haben eine potenziell höhere Chance, gekauft zu werden. Bisher war ein objektiver Vergleich jedoch aufwendig und teuer. Eye-Tracking-Studien oder Umfragen lieferten zwar Erkenntnisse über einzelne Produkte, sind jedoch kostenintensiv, zeitaufwendig und aufgrund spezifischer Testszenarien nur eingeschränkt vergleichbar.Mit ShelfSmart.AI wird die Sichtbarkeit der Produkte im Zusammenspiel mit der Verpackung nun in kürzester Zeit messbar sowohl in der Wahrnehmung als auch im direkten Vergleich mit dem Wettbewerb. Smurfit Westrock (https://www.smurfitwestrock.de/), der weltweit größte Hersteller papierbasierter Verpackungen, setzt hierfür künstliche Intelligenz ein, auf Basis einer robusten, validierten Datenlage."Viele sprechen über KI. Wir nutzen sie konkret, datenbasiert und in der Praxis, sodass belastbare Entscheidungen entstehen. Gerade in der aktuellen Zeit, mit enormem Wettbewerb und Druck auf Marken, zeigt die Kombination aus Geschwindigkeit und Skalierung ihre Stärke. Für unsere Kunden eröffnet sie neue Chancen: präzise und schnelle Erkenntnisse, geringeres Risiko bei Neuplatzierungen und eine völlig neue Qualität der Regal-Performance", so Boris Maschmann, CEO Smurfit Westrock DACH.Wettbewerb neu gedacht: datenbasiertShelfSmart.AI bewertet Verpackungen nicht isoliert, sondern im direkten Vergleich zu dem, was Kundinnen und Kunden tatsächlich im Regal wahrnehmen, über Kategorien, Märkte und tausende reale Einkaufssituationen hinweg. So erhalten Unternehmen eine klare Standortbestimmung: Wo steht mein Produkt in Kombination mit der gewählten Verpackung im Wettbewerbsumfeld und wie stark ist die Wirkung im Vergleich zu anderen Produkten im Regal?Reales Verhalten statt AnnahmenDie Grundlage für diese Einschätzung ist echtes Einkaufsverhalten: Zehntausende Einkaufssituationen, Millionen von Interaktionen und internationale Retail-Daten fließen in die von Smurfit Westrock entwickelte KI-Lösung ein. ShelfSmart.AI zeigt, was am Regal tatsächlich gesehen und beachtet wird.ShelfSmart.AI als Weiterentwicklung im Prozess"ShelfSmart.AI ist die logische Weiterentwicklung unseres bewährten ShelfSmart-Prozesses. Bei neuen Produktentwicklungen starten wir im ShelfViewer, wo über 230.000 reale Shop-Bilder einen Überblick über Stores, Regale und die aktuelle Wirkung der Verpackungen liefern. Anschließend bewertet ShelfSmart.AI die Wirkung im Regalumfeld. Darauf aufbauend entstehen neue Verpackungen, die getestet und optimiert werden, bis sie sichtbar besser abschneiden. Vor der Produktion prüfen wir die Designs in der StoreVisualizer 3D-Umgebung gemeinsam mit unseren Kunden, um finale Anpassungen vorzunehmen und die Wirkung im Regal weiter zu optimieren", erläutert Nico Heitmann, Head of Business Development & Marketing Smurfit Westrock DACH.Von Daten zu EntscheidungenShelfSmart.AI macht nicht nur die Performance sichtbar, sondern erklärt auch, warum sie entsteht. Faktoren wie Markenpräsenz, visuelle Klarheit und Regalstruktur werden analysiert und in konkrete Optimierungsempfehlungen übersetzt.So können Unternehmen Verpackungslösungen frühzeitig bewerten, gezielt verbessern und sicher umsetzen. Go-to-Market-Zeiten werden beschleunigt und das finale Konzept ist professionell validiert, um die eigenen Produkte in Kombination mit der optimalen Verpackung im herausfordernden Regalumfeld des Handels bestmöglich zu platzieren.Pressekontakt:Industrie-Contact AG für ÖffentlichkeitsarbeitHanna LückingTel. 040 899 666 12hanna.luecking@industrie-contact.comOriginal-Content von: Smurfit Westrock Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114335/6250791