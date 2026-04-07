Das erste Quartal hat Anlegern wenig Freude bereitet. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Ölpreise jenseits der 100 Dollar-Marke haben die Euphorie des Vorjahres jäh gebremst. Während die Inflationssorgen zurückkehren, herrscht an den Börsen eine spürbare Verunsicherung. Unter diesen Umständen eine starke Rendite zu erwirtschaften, ist keine Leichtigkeit. In diesem volatilen Umfeld trennt sich die Spreu vom Weizen - wer jetzt keinen klaren Kompass hat, verliert im dichten Nebel der Schlagzeilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär