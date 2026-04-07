Die Berichtssaison startet mit Rückenwind. Doch die wahre Story spielt sich bei Chips ab. Broadcom hat geliefert, jetzt müssen TSMC, ASML, Infineon und Nvidia zeigen, ob der KI-Boom wirklich trägt. Die Berichtssaison startet diesmal mit ungewöhnlich viel Rückenwind. Für den S&P 500 wird im ersten Quartal 2026 derzeit ein Gewinnwachstum von 13,2 Prozent erwartet. Damit würde der Index zum sechsten Mal in Folge ein zweistelliges Gewinnplus erzielen. Die Stärke kommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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