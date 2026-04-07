Berlin (ots) -Zu den heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zum Öffentlichen Gesamthaushalt 2025 erklärt der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Michael Espendiller:"Die heutigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind ein finanzpolitischer Warnschuss für die Bundesregierung und für alle staatlichen Ebenen: 127,3 Milliarden Euro Defizit im Jahr 2025 - ein Anstieg um fast 23 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr und damit auf dem Niveau des Energiekrisen-Jahres 2022. Doch für das Jahr 2025 gibt es keine Krise als Ausrede: Die öffentliche Hand nimmt mit 2.081 Milliarden Euro so viel ein wie nie zuvor - und kommt trotzdem nicht damit aus. Denn Gesamtausgaben von 2.208 Milliarden Euro stehen den Rekordeinnahmen gegenüber. Damit wird einmal mehr klar: Wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem.Besonders bemerkenswert: Die Einnahmen stiegen 2025 trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Stagnation - das BIP wuchs 2025 gerade einmal um 0,2 Prozent. Die Beitragseinnahmen der Sozialversicherung legten um neun Prozent zu - wobei hier das Augenmerk auf den gestiegenen Beitragssätzen für die Versicherten liegen muss, die die Bilanz insgesamt verbessern, jedoch zu Mehrbelastungen für die Bürger führen. Dass bei dieser Rekordabschöpfung der Bürger und Betriebe am Ende trotzdem ein dreistelliges Milliardendefizit steht, ist schlicht inakzeptabel.Dabei sind ausnahmslos alle staatlichen Ebenen defizitär: Der Bund mit 85,4 Milliarden Euro - ein Anstieg um 34,5 Milliarden gegenüber 2024. Die Gemeinden mit einem neuen Rekorddefizit von 31,9 Milliarden Euro. Die Länder mit 8,7 Milliarden Euro und selbst die Sozialversicherung mit 1,3 Milliarden Euro. Dass die Sozialversicherungen überhaupt noch vergleichsweise glimpflich wegkommen, verdanken sie nur milliardenschweren Darlehen aus dem Bundeshaushalt an die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Dieses Geld muss zurückgezahlt werden - es handelt sich damit um eine Problemverschiebung und eben nicht um eine dauerhafte Lösung.Insgesamt wird klar: Deutschland braucht dringend eine durchgreifende Reform bei seinen öffentlichen Finanzen. Das bisherige System stetig wachsender Ausgaben (und vielfach selbstgewählter Aufgaben) der öffentlichen Hand funktioniert einfach nicht mehr und muss deshalb an den richtigen Stellen substanziell zurückgebaut werden. Zusätzlich muss konsequent gespart und effizient gehaushaltet werden. Friedrich Merz und Lars Klingbeil täten gut daran, endlich bei strukturellen Kostentreibern wie der irregulären Migration und der Einwanderung in die Sozialsysteme anzusetzen, statt die arbeitende Mitte dieses Landes immer weiter zu belasten."Pressekontakt:Pressestelleder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel. 030 22757029Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/6250859