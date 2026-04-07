Forscher:innen haben aus Musketen-Kugeln aus dem 16. oder 17. Jahrhundert eine für die Herstellung von Perowskit-Solarzellen kritische Komponente gewonnen: Bleiiodid. Mit der neuen Methode könnten alte Bleiabfälle künftig sinnvoll recycelt werden. Solarzellen auf Perowskit-Basis gelten als vielversprechende Alternative zu den herkömmlichen Siliziumzellen in Solarpanels. Sogenannte Blei-Halogenid-Perowskitzellen etwa erreichen -Â im Labor -Â Wirkungsgrade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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