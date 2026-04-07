Der Sportartikelriese Nike kommt nicht zur Ruhe. Während sich viele Konsumwerte zuletzt stabilisieren konnten, steckt die Aktie tief in der Krise. Aktuell verliert das Papier deutlich um 3,54 % und notiert bei 36,96 Euro. Damit setzt sich der negative Trend seit Jahresbeginn ungebremst fort. Anleger zeigen sich zunehmend skeptisch, ob der geplante Konzernumbau schnell genug Früchte trägt, um die Marktposition dauerhaft zu sichern.Schwache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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