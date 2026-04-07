Der Elektroautokonzern BYD steht wegen mutmaßlich sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen in Brasilien massiv unter Druck und wurde auf eine offizielle Beobachtungsliste gesetzt. Gleichzeitig erschweren neue regulatorische Hürden in Südkorea die internationale Expansion des Unternehmens. Die Kombination aus Reputationsrisiken und politischen Eingriffen belastet die Aktie deutlich und rückt ESG-Themen stärker in den Fokus der Investoren.Vorwürfe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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