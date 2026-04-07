Die Deutsche Bank strukturiert ihre Führung neu und besetzt zentrale Vorstandspositionen, darunter den Finanzvorstand und die Leitung der Vermögensverwaltung, neu. Trotz ambitionierter Finanzziele sieht sich das Institut zunehmendem makroökonomischem Gegenwind gegenüber, insbesondere durch schwächeres Wachstum und steigende Inflation. Die anstehenden Quartalszahlen gelten als erster wichtiger Test für das neue Führungsteam und die strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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