Vaduz (ots) -Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende März 438 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote blieb im März mit 2 % unverändert gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat blieb die Arbeitslosenquote ebenfalls unverändert.JugendarbeitslosigkeitDie Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 5 Personen auf 46. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 3 Personen. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 2,1 % (Vormonat 1,9 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Quote um 0,2 Prozentpunkte.Weitere AltersklassenIn der Altersklasse von 25 - 49 Jahren verringerte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 7 Personen auf 228. Dies entspricht einer Quote von 2,1 % (Vormonat 2,1 %).In der Altersklasse 50plus erhöhte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 6 Personen auf 164. Dies entspricht einer Quote von 2 % (Vormonat 1,9 %).Personen im Zwischenverdienst83 Personen waren per Ende März im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich diese Zahl um 3 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 17 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FLDie Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 76 Personen. Dies entspricht 11 Personen mehr als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 74 Personen. Dies entspricht 1 Person mehr als im Vormonat.Gemeldete offene StellenDie Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 844 Stellen gegenüber 811 im Vormonat.KurzarbeitIm Berichtsmonat haben 5 Betriebe Anspruch wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit und 1 Betrieb wegen witterungsbedingter Kurzarbeit.AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und ArbeitssuchendeAls Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet der AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse auf Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.Pressekontakt:Amt für VolkswirtschaftKatja Gey, AmtsleiterinT +423 236 68 80E-Mail: Katja.Gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100939384