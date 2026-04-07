Europa durchlebt turbulente Zeiten, in denen sich geopolitische Krisen, zunehmender Druck auf kritische Rohstoffe und klimabedingte Schocks gegenseitig verstärken. Diese Polykrise folgt keinem konjunkturellen Zyklus: Sie führt zu einer strukturellen Neuausrichtung der Wertschöpfungsketten des Kontinents und stellt dessen industrielle Wettbewerbsfähigkeit auf die Probe.

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Europe's Choice: €27T Coordinated Growth or €20T Fragmented Decline by 2050

Die wegweisende Studie Greening the Arteries of Industry, die nun von Ardabelle herausgegeben wird, quantifiziert erstmals die volkswirtschaftliche Kluft zwischen einem Europa, das ausharrt, und einem Europa, das investiert. Diese Arbeit, die unter der wissenschaftlichen Leitung des Ökonomen Xavier Jaravel entstanden ist, versucht erstmals, die industrielle Resilienz, den ökologischen Wandel und die europäische Wettbewerbsfähigkeit im Zeitraum von 2035 bis 2050 in einem integrierten Modell zu erfassen.

Präsentiert wurde die Studie wurde unter der Schirmherrschaft von Roland Lescure, Minister für Wirtschaft, Finanzen sowie industrielle, Energie- und digitale Souveränität, und Agnès Pannier-Runacher, Ministerin für ökologischen Wandel und territorialen Zusammenhalt, was die strategische Bedeutung dieser Themen für Frankreich und Europa unterstreicht.

Das Ergebnis ist eindeutig: ein Potenzial von 7 Billionen Euro bis zum Jahr 2050, was nahezu dem doppelten aktuellen BIP Deutschlands entspricht.

Aus der Studie geht hervor, dass das Szenario der Untätigkeit bei dem das BIP im Jahr 2050 bei 20 Billionen Euro stagniert den Kontinent zunehmenden Klimaschäden, Störungen in den Lieferketten und strategischen Abhängigkeiten aussetzt. Hingegen würde ein koordinierter Kurs, der den ökologischen Wandel und die industrielle Widerstandsfähigkeit miteinander verbindet, das BIP auf 27 Billionen Euro steigern, getragen von Innovation, Energiesicherheit und der Neugestaltung der Lieferketten.

Um diesen Kurs einzuschlagen, würde es ausreichen, zwischen 2025 und 2030 jährlich 2 des BIP zu investieren. Die Kapitalrendite läge bei 218 %. Jeder investierte Euro generiert einen Nutzen von 3,18 Euro, davon allein 2,50 Euro durch vermiedene Klimaschäden.

Ardabelle: Architekten der europäischen Wertschöpfungsketten

Ardabelle positioniert sich als einer der wenigen Investmentfonds, der makroökonomische Analysen, Fachwissen auf der Mikroebene der Wertschöpfungskette, finanzielles Know-how und operative Erfahrung zusammenführt. Dieser integrierte Ansatz befähigt das Unternehmen, Europas KMU und Mid-Cap-Unternehmen also 99 der europäischen Unternehmen bei ihrem Übergang zu krisenfesteren, kreislaufwirtschaftlichen und wettbewerbsfähigeren Geschäftsmodellen zu unterstützen.

Virginie Morgon, Mitbegründerin von Ardabelle, erklärt: "Dies ist keine ideologische Debatte, sondern ein Kampf um Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit. Europas Wertschöpfungsketten müssen grundlegend hinterfragt werden, und dabei übernehmen KMU und Mid-Cap-Unternehmen eine Schlüsselrolle. Ardabelle setzt auf ein Europa, das sich neu orientiert, an Dynamik gewinnt und die Verantwortung für seine industrielle Zukunft selbst in die Hand nimmt."

Eric Hazan, Mitbegründer von Ardabelle, kommentiert: "Europa steht vor einer 7-Billionen-Euro-Entscheidung. Das ist kein Slogan, sondern eine volkswirtschaftliche Weichenstellung. Wir erleben gerade einen entscheidenden Moment für die industrielle Souveränität Europas. Entweder investieren wir jetzt in den Aufbau resilienter Wertschöpfungsketten, oder wir akzeptieren den strukturellen Niedergang. Wir bei Ardabelle sind fest davon überzeugt, dass Resilienz zum neuen Wettbewerbsvorteil geworden ist und wir wollen die Architekten dieses Wandels sein."

Die vollständige Studie ist hier abrufbar: https://ardabelle.com/articles/greening-arteries

Über Ardabelle

Ardabelle Capital ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die darauf spezialisiert ist, den Übergang zu einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Wirtschaft voranzutreiben. Das Unternehmen wird von einem hochkarätigen Team von Partnern geleitet, die eine außergewöhnliche Kombination aus Fachwissen in den Bereichen Private Equity, Industrie und Nachhaltigkeit und jahrzehntelange Erfahrung in der Transformation von Unternehmen und der Wertschöpfung auf globalen Märkten mitbringen. Ardabelle richtet sich an mittelständische Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungen und Technologie, die für internationales Wachstum bereit sind. Mit einer einzigartigen Strategie, die auf Wertschöpfungsketten abzielt, und einem starken Netzwerk aus Unternehmenspartnern, Branchenexperten und Nachhaltigkeitsstrategen investiert Ardabelle in langfristige und nachhaltige Wertsteigerungen.

Weitere Informationen unter ardabelle.com.

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