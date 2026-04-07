Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Aramea Global Convertible A Fonds (ISIN DE000A14UWX0/ WKN A14UWX) soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher internationaler Wandelanleihen erreicht werden, so die Experten von Aramea Asset Management.Der Fonds dürfe zudem in Aktien, Bankguthaben, Geldmarktinstrument und Investmentfonds investieren. Darüber hinaus könnten auch derivative Instrumente und Techniken zur Anwendung gelangen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sei möglich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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