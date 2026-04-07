Kia erweitert seine Palette an vollelektrischen "Platform Beyond Vehicle (PBV)"-Modellen um den PV5 Crew Van, einen neuen, flexiblen Werksumbau, der für den gemischten Transport von Personen und Fracht konzipiert ist. Er kann mit einem Handgriff vom zweisitzigen Transporter zum fünfsitzigen Personaltransporter umgewandelt werden. Seit der vor zwei Jahren vorgestellten Zukunftsstrategie "Platform Beyond Vehicle" (PBV) ist klar, das Kia ins Segment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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