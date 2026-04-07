© Foto: Wolfgang Maria Weber - Wolfgang Maria WeberMit dem neuen Altersvorsorgedepot können Sparer ab 2027 bis zu 50 Prozent staatliche Förderung erhalten. Lohnt sich das?Es hört sich rosig an und ist grundsätzlich positiv: Denn endlich kommt das Aktien-Sparen ins bundesdeutsche Bewusstsein: Die Aktienrente kommt! Deutschland ist bisher das Land der Aktien-Muffel: 17 Prozent der Bevölkerung investieren aktiv. Daher ist es höchste Zeit, sich mit dem neuen Modell rechtzeitig auseinander zu setzten. Für sie und alle anderen die gute Nachricht: Ab dem 01. Januar 2027 führt die Bundesregierung das Altervorsorgedepot ein und löst damit die Riester-Rente ab. Mit dem neuen Altersvorsorgedepot können Sparer ab 2027 bis zu 50 Prozent staatliche …Den vollständigen Artikel lesen
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