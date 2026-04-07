Die Pyramid AG hat ihre strategische Neuausrichtung inzwischen konsequent umgesetzt und den Verkauf der internationalen faytech-Aktivitäten abgeschlossen. Damit liegt der Fokus nun klar auf den europäischen Kernmärkten - ein Schritt, der sich operativ bereits bemerkbar macht.

Dynamik beim Auftragseingang

Im ersten Quartal zeigte sich eine spürbare Belebung der Nachfrage, insbesondere im Bereich Server- und Storage-Lösungen. Der Auftragseingang erreichte mit 26,9 Mio. Euro einen neuen Höchstwert und lag damit rund 70 Prozent über dem Vorjahresniveau. Neben der Gewinnung neuer Kunden spielte dabei auch ein gestiegenes Preisniveau eine Rolle.

Kostenentwicklung belastet vorübergehend

Der Preisanstieg ist allerdings nicht nur positiv zu bewerten, denn auf der Beschaffungsseite verteuern sich zentrale Komponenten teils deutlich. Vor allem bei Hardware wie Grafikkarten haben sich die Einkaufspreise merklich erhöht, was aktuell Druck auf die Margen ausübt. Im weiteren Jahresverlauf wird jedoch mit einer Entspannung gerechnet.

Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung

Um die solide Auftragsbasis effizient bedienen zu können und gleichzeitig Vorteile bei der Beschaffung - etwa durch größere Bestellvolumina - zu nutzen, plant das Unternehmen eine umfangreiche Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis eins zu eins zu einem Preis von 1,38 Euro je Aktie.

Sollte die Maßnahme erfolgreich umgesetzt werden, dürfte dies die finanzielle Flexibilität erhöhen und die Grundlage dafür schaffen, die hohe Nachfrage besser zu monetarisieren. In Kombination mit der verbesserten Auftragslage könnte sich daraus zusätzlicher Rückenwind für die weitere Kursentwicklung ergeben.

(aktien-globlal.de, erstellt 07.04.26, 16:41 Uhr, veröffentlicht 07.04.26, 16:52 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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