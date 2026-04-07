50.000 Meter: Gold-Developer setzt auf Expansion

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Sonoro Gold sichert sich 11 Millionen CAD Finanzierung und kündigt ein 50.000-Meter-Bohrprogramm an. Die Firma will damit die Ressource ausweiten und das Projekt Cerro Caliche gezielt Richtung Produktion entwickeln.
Sonoro Gold sichert sich 11 Millionen CAD Finanzierung und kündigt ein 50.000-Meter-Bohrprogramm an. Die Firma will damit die Ressource ausweiten und das Projekt Cerro Caliche gezielt Richtung Produktion entwickeln.
Großes Bohrprogramm geplant
Sonoro Gold hat ein Bohrprogramm mit einer Gesamtlänge von 50.000 Metern für das Cerro Caliche Gold Projekt in Mexiko angekündigt. Dabei komme die Reverse-Circulation-Methode zum Einsatz, die eine schnelle Analyse von Gesteinsproben ermögliche. Das Management erklärte, der Fokus liege auf zwei Bereichen. Einerseits solle durch Infill-Drilling die Datenbasis innerhalb bekannter Zonen verbessert werden. Andererseits solle die Exploration in nördlichen und südlichen Erweiterungsflächen prüfen, ob sich die mineralisierten Strukturen fortsetzen. Weiter führte das Management aus, frühere Bohrungen hätten bereits hochgradige Goldzonen innerhalb größerer mineralisierter Bereiche gezeigt. Diese Bereiche könnten für die Wirtschaftlichkeit entscheidend sein.
Finanzierung stärkt Projektentwicklung
Das Management von Sonoro Gold hat eine vollständig gezeichnete Privatplatzierung über 11 Millionen CAD gemeldet. Insgesamt sollen 45.833.333 Einheiten zu je 0,24 CAD ausgegeben werden. Jede Einheit enthalte eine Aktie sowie einen Warrant, der den Erwerb weiterer Aktien ermögliche. Konkret berechtige jeder dieser Warrants den Inhaber dazu, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Abschluss der Privatplatzierung eine zusätzliche Stammaktie von Sonoro zu einem Ausübungspreis von 0,32 CAD je Aktie zu erwerben. Der CEO Kenneth MacLeod erklärte, die Finanzierung solle die Bilanz stärken und gezielt die Weiterentwicklung des Cerro-Caliche-Projekts unterstützen. Zudem habe das Management mitgeteilt, dass sich Insider mit 3.8 Millionen CAD beteiligen würden, was als internes Vertrauen in die Strategie gewertet werden könne.
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