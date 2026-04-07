Die Uhr tickt - und mit jeder Minute wächst die Anspannung. Heute, um 20 Uhr New Yorker und um 2 Uhr nachts deutscher Zeit, läuft das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an den Iran ab, und weltweit steigt die Sorge vor einer dramatischen Eskalation. Was können Anleger erwarten? Während in Washington hinter verschlossenen Türen beraten wird und Teheran demonstrativ Härte zeigt, verfolgen Händler an den Börsen jede neue Schlagzeile mit höchster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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