Die Aktie von Advanced Micro Devices hat in den vergangenen zwölf Monaten eine außergewöhnliche Kursentwicklung hingelegt und gehört weiterhin zu den meistdiskutierten Titeln im Halbleitersektor. Trotz der bereits starken Performance könnte ein zentraler Produktstart im Laufe des Jahres die nächste Wachstumsphase einläuten. Aktuelle Bewertung analysiert In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der AMD-Kurs mehr als verdoppelt. Viele Marktteilnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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