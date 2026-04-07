Mouser Electronics, Inc., der autorisierte weltweite Distributor für die neuesten elektronischen Bauteile und Produkte für die industrielle Automatisierung, hat heute die erste Ausgabe seiner Technologie-Reihe Empowering Innovation Together (EIT) für das Jahr 2026 angekündigt: Engineering AI for Daily Life. Diese Ausgabe untersucht, wie künstliche Intelligenz zunehmend in alltägliche Produkte und Dienstleistungen integriert wird, von assistierten Such- und Messaging-Tools bis hin zu Wearables im Gesundheitswesen, die das persönliche Wohlbefinden überwachen. Während sich die KI-Fähigkeiten auf Verbraucher- und vernetzte Geräte ausweiten, entwickeln Ingenieure weiterhin Systeme, die diese Technologien in realen Anwendungen nützlicher, intuitiver und vertrauenswürdiger machen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260407033382/de/

This installment of Empowering Innovation Together explores how AI is increasingly embedded in everyday products and services, from assisted search and messaging tools to healthcare wearables.

"KI entwickelt sich rasch von einer experimentellen Technologie zu Produkten, auf die sich die Menschen täglich verlassen, und Ingenieure spielen eine wichtige Rolle dabei, wie sie eingesetzt wird", sagte Jeff Newell, Präsident von Mouser Electronics. "Da KI zunehmend in Verbrauchergeräte und vernetzte Systeme integriert wird, ist es wichtig, dass diese Technologien so konzipiert sind, dass sie menschliches Fachwissen unterstützen und gleichzeitig zuverlässig und vertrauenswürdig bleiben. Dieser EIT-Beitrag hilft Ingenieuren dabei, die Werkzeuge und Erkenntnisse zu erkunden, die sie benötigen, um die nächste Generation KI-fähiger Lösungen zu entwickeln."

Da KI-Agenten und intelligente Tools zunehmend in Haushalte, vernetzte Geräte und digitale Dienste integriert werden, entwickeln Ingenieure Systeme, die das Urteilsvermögen der Nutzer verbessern und ihnen die Kontrolle lassen, während Transparenz und Datenschutz gewahrt bleiben. Neue KI-gestützte Plattformen zeigen dieses Potenzial bereits auf sie verwandeln einfache Gespräche in vollständige Reisepläne oder liefern über vernetzte Geräte tiefere Einblicke in die Gesundheit.

Im Podcast The Tech Between Us untersuchen Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser Electronics, und Dr. Marisa Tschopp, Senior Researcher bei der scip AG in Zürich, die neue Rolle der KI in der menschlichen Interaktion und im Alltag. Sie erörtern, wie Fortschritte in der KI die technologiegestützte Zusammenarbeit prägen, einschließlich der langfristigen Auswirkungen der täglichen Integration und der Anwendungen für die psychische Gesundheit.

"KI geht über experimentelle Umgebungen hinaus und hält Einzug in Produkte, auf die sich die Menschen täglich verlassen", so Yin. "Unsere erste EIT-Reihe lotet die nächste Ära der KI-Innovation aus und untersucht, wie die Technologie genutzt werden kann, um die Fähigkeiten der Menschen zu verbessern und unser Leben zum Besseren zu gestalten."

Neben dem Podcast umfasst die EIT-Reihe ein ausführliches Video, technische Artikel, eine themenbezogene Infografik sowie exklusive Inhalte für Abonnenten, die sich eingehend mit KI im Alltag befassen. Durch die Untersuchung verschiedener Anwendungsfälle, in denen KI das technische Fachwissen erweitern kann, können Ingenieure eine Reihe von Werkzeugen entwickeln, die dazu beitragen, die Art und Weise, wie Menschen denken, entscheiden und gestalten, neu zu gestalten und dabei die Privatsphäre und die Kontrolle zu schützen.

Das 2015 ins Leben gerufene Programm "Empowering Innovation Together" von Mouser ist eines der renommiertesten Bildungsprogramme der Elektronikbranche. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, X und YouTube.

Weitere Neuigkeiten von Mouser und Informationen zu unseren neuesten Produkteinführungen finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Als globaler autorisierter Distributor bietet Mouser die größte Auswahl an den neuesten Halbleitern, elektronischen Bauteilen und Produkten für die industrielle Automatisierung. Kunden von Mouser können sich auf 100 zertifizierte Originalprodukte verlassen, die von jedem seiner Herstellerpartner vollständig rückverfolgbar sind. Um die Entwicklungsprozesse der Kunden zu beschleunigen, bietet die Website von Mouser eine umfangreiche Bibliothek mit technischen Ressourcen, darunter ein Technical Resource Center sowie Produktdatenblätter, herstellerspezifische Referenzdesigns, Anwendungshinweise, technische Designinformationen, Engineering-Tools und weitere hilfreiche Informationen.

Ingenieure können sich über den kostenlosen E-Newsletter von Mouser über die aktuellen Produkt-, Technologie- und Anwendungsneuheiten auf dem Laufenden halten. Die E-Mail-News und Referenzabonnements von Mouser lassen sich an die individuellen und sich ändernden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten anpassen. Kein anderer Distributor bietet Ingenieuren so viel Individualisierung und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Erfahren Sie mehr über neue Technologien, Produkttrends und vieles mehr, indem Sie sich noch heute unter https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Über Mouser Electronics

Mouser Electronics ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Komponenten, der sich auf die Einführung neuer Produkte seiner führenden Herstellerpartner konzentriert. Die Website des globalen Distributors, mouser.com, steht der weltweiten Gemeinschaft von Elektronikentwicklern und -käufern in mehreren Sprachen und Währungen zur Verfügung und bietet mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 Markenherstellern. Mouser bietet 28 Support-Standorte weltweit, um einen erstklassigen Kundenservice in der lokalen Sprache, Währung und Zeitzone zur Verfügung zu stellen. Von seinen 1 Million Quadratmeter großen, hochmodernen Vertriebseinrichtungen im Großraum Dallas, Texas, beliefert der Distributor über 650.000 Kunden in 223 Ländern/Territorien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mouser.com/.

Markenzeichen

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Handelsmarken der Mouser Electronics, Inc. Bei allen anderen hierin genannten Produkten, Logos und Firmennamen kann es sich um Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer handeln.

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