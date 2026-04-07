Mainz (ots) -Ungarn hat die Wahl: Wird es weitere vier Jahre unter Viktor Orbán geben oder gelingt Oppositionsführer Péter Magyar der Wechsel? Was bei der Wahl auf dem Spiel steht, darüber berichtet die "auslandsjournal"-Doku "Ungarn vor der Wahl - Endet die Ära Orbán?". Die Bestandsaufnahme von ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge, Leiter des ZDF-Südosteuropa-Studios in Wien, ist ab Mittwoch, 8. April 2026, 18.00 Uhr, im ZDF zu streamen und in der Nacht auf Donnerstag, 9. April 2026, 1.00 Uhr, im ZDF zu sehen. Wie drei Tage später in Ungarn gewählt wurde, darüber informiert am Montag, 13. April 2026, 16.00 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal, "heute - in Europa" mit einer Ausgabe live aus Budapest. ZDF-Moderator Andreas Klinner fängt direkt vor Ort aktuelle Stimmen und Stimmungen nach dem spannenden Wahlsonntag ein.Für Ungarn, aber auch für die gesamte EU und nicht zuletzt für die Ukraine steht mit der Wahl viel auf dem Spiel. Denn auf europäischer Bühne hat sich Ungarn unter Orbán mit seinen nationalistischen und russlandnahen Positionen immer mehr ins Abseits manövriert. In Ungarn selbst werden Orbán und seiner Partei Vetternwirtschaft, Autoritarismus und Beschädigung der Unabhängigkeit von Justiz und Medien vorgeworfen. Und mit Blick auf die Ukraine fordert die Regierung Orbán ein Ende der militärischen Unterstützung Kiews.ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge analysiert in der "auslandsjournal"-Doku die politische Ausgangslage in Budapest und Brüssel. Er ist unterwegs im Land, trifft Wähler, analysiert die Rolle von Bots und KI im Wahlkampf und beleuchtet die Lage der Menschenrechte in Ungarn unter Orbán, der nach wie vor insbesondere auf dem Land auf viel Rückhalt zählen kann.Und auch in der "heute - in Europa"-Sendung am Tag nach der Wahl ist die Expertise von ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge gefragt. Er ist als Gesprächspartner live vor Ort in Budapest bei Moderator Andreas Klinner.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" und zu "heute - in Europa" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download "auslandsjournal" (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) und "heute - in Europa" (https://presseportal.zdf.de/presse/heute) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- ZDF-heute: Thema "Ungarn - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe" (https://www.zdfheute.de/thema/ungarn-146.html)- "heute - in Europa" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/heute-in-europa-1-100)- "auslandsjournal - die doku" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-die-doku-130)- Das "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) im ZDF streamen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6250894