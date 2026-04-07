FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Rentenmarkt ist am Dienstag deutlich unter Druck geraten. Die immer schärfer werdenden Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran halten die Finanzmärkte in Atem. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,75 Prozent auf 124,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,08 Prozent.

Die Unsicherheit am Devisenmarkt ist angesichts der drohenden weiteren Eskalation im Iran-Krieg hoch. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr verschärfte Trump seine Rhetorik noch einmal. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen. Belastet wurden die Anleihen vor allem durch die erneut gestiegenen Rohölpreise. Dies schürte erneut Inflationssorgen und die Erwartung steigender Leitzinsen.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten die Anleihekurse nicht. Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten stark belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone ist im April regelrecht eingebrochen und auf den niedrigsten Wert seit April 2025 gefallen. Besonders stark belasten die drastisch gesunkenen Erwartungen, die den Gesamtindex für Euroland erheblich nach unten ziehen, kommentierte Sentix und verwies auf die Folgen des Iran-Kriegs. "Investoren erkennen zunehmend, dass das Risiko einer erneuten Rezession wieder in den Fokus rückt."/jsl/he