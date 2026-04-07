Diesel über drei Euro, Gold in Bewegung, neue Iran-Drohungen: Jan Willhöft zeigt, warum dahinter mehr steckt als Schlagzeilen und warum Anleger einen gefährlichen Trend nicht übersehen dürfen.Es geht nicht nur um Donald Trumps Drohungen gegen den Iran. Es geht um die viel größere Frage, ob sich aus geopolitischer Eskalation, knapper Energie und wachsender Geldmenge eine neue Inflationswelle formt. Willhöft verweist auf Daten des World Gold Council zu den Goldkäufen der Zentralbanken, auf die sinkende Kaufkraft des US-Dollars, auf die Debatte um physische Ölversorgung und auf Hinweise, dass Tanker ihre Route von Europa nach Asien ändern. Dazu kommt der Verweis auf den Analysten David Jensen, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE