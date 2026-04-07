Die Canada Life hebt zum vierten Mal in Folge den geglätteten Wertzuwachs bei allen fondsgebundenen Rentenversicherungen mit UWP-Garantien an. Der neue Wert von 2,3% gilt vom 01.04.2026 bis Ende März 2027. Der Lebensversicherer Canada Life hat den geglätteten Wertzuwachs für Rentenversicherungen mit Garantien nach dem "Unitised-With-Profits-Prinzip" (UWP-Prinzip) erneut erhöht, nun zum vierten Mal in Folge. Der neue Garantiewert beträgt seit dem 01.04.2026 2,3% und steigt damit im Vergleich zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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