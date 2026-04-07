FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Apple haben am Dienstag belastet von einem Medienbericht deutlich nachgegeben. Zuletzt notierten die Papiere 4,7 Prozent tiefer bei 246,75 US-Dollar und waren damit schwächster Wert im Dow Jones Industrial . In den vergangenen vier Handelstagen hatten sie insgesamt um rund 5 Prozent zugelegt.

Somit nähern sich die Anteilscheine des Technologiekonzerns nun dem tiefsten Stand seit vergangenen September bei gut 240 Dollar. Für das laufende Jahr steht ein Kursrückgang von rund 9 Prozent zu Buche. Damit befinden sich die Apple-Titel im Mittelfeld der sogenannten "Magnificent 7", der sieben bedeutendsten US-Technologiewerte.

Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Nikkei Asia" unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, dass Apple bei der Entwicklung eines faltbaren iPhones in der technischen Testphase auf Probleme stößt. Dadurch könne sich der Produktions- und Lieferplan um Monate verzögern./edh/he