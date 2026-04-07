In Deutschland gibt es neue Dividendenrekorde und Aktionäre erhalten in diesem Jahr massiv mehr Ausschüttungen als noch 2025. Bei diesen DAX-Unternehmen gibt es besonders hohe Zahlungen, und so profitieren auch Sie. Die größten deutschen Börsenkonzerne zahlen laut einer Studie trotz Wirtschaftskrise Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Insgesamt schütten die 40 Dax-Unternehmen voraussichtlich rund 55,3 Milliarden Euro aus, zeigen Berechnungen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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