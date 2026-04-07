Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wenn es um die Buy-and-Hold-Strategie geht, wird häufig die Börsenlegende André Kostolany zitiert: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." So eingängig diese Aussage ist, so offen lässt sie die entscheidenden Fragen. Ein konkreter Zeitraum wird nicht genannt - "langfristig" kann fünf, zehn oder 20 Jahre bedeuten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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