© Foto: Dake Kang - APChinas Banken halten Problemkredite künstlich niedrig, während Wohnungen unter Wasser geraten. Die zunehmenden Risiken werden kaschiert.Chinas Immobilienkrise ist noch lange nicht vorbei und wird mehr und mehr zur Belastung für das Bankensystem des Landes. Nach Jahren des Booms hat sich der Markt in einen zähen Abschwung verwandelt, der inzwischen ins fünfte Jahr geht. Selbst in Metropolen wie Peking und Shanghai sind die Wohnungspreise laut privaten Marktindikatoren um mehr als ein Drittel gegenüber ihren Höchstständen gefallen. In strukturschwächeren Regionen ist das Minus laut Bloomberg-Informationen teils noch größer. Damit geraten immer mehr Hypotheken in die Negativzone - der Kredit …Den vollständigen Artikel lesen
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