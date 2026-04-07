07.04.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
07.04.2026...
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|AUSTRIACARD HOLDINGS AG:: DISCLOSURE OF TRANSACTIONS BY EXECUTIVE OFFICERS
|26.03.
|Manolis Kontos, Group CEO of AUSTRIACARD HOLDINGS: "We see AI not as a disruption, but as a force multiplier for how organizations create value"
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