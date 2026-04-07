© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDie US-Regierung erhöht überraschend die Zahlungen für Medicare-Pläne. Versicherer profitieren massiv - Anleger reagieren sofort.Die Aktien großer US-Krankenversicherer legen deutlich zu. Auslöser ist eine überraschend kräftige Anhebung staatlicher Zahlungen. Die US-Behörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) kündigt höhere Vergütungen für Medicare-Advantage-Pläne ab 2027 an, wie Yahoo Finance berichtet. Im Schnitt steigen die Zahlungen um 2,48 Prozent. Das entspricht einem zusätzlichen Volumen von 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Anleger reagieren prompt: Die Aktie der UnitedHealth Group gewinnt knapp 9 Prozent, Humana und CVS Health legen beide um über 6 Prozent zu (Stand …Den vollständigen Artikel lesen
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