© Foto: wO-GeminiDie höchsten Zinsen der EU und kein Ende in Sicht: Ein Ölpreis-Schock und politische Beben zwingen Rumäniens Notenbank zum Stillstand. Die Hoffnung auf Zinssenkungen ist verflogen.Die Erwartungen waren hoch, doch die Realität am Dienstagvormittag war ernüchternd: Die rumänische Nationalbank (BNR) hat den Leitzins bei 6,5 Prozent belassen. Damit bleibt Rumänien der Spitzenreiter in der Europäischen Union, was die Kreditkosten betrifft. Was noch schwerer wiegt als die nackte Zahl, ist die radikale Kehrtwende in der Prognose. Während Analysten noch vor kurzem fest mit Zinssenkungen von insgesamt 125 Basispunkten bis Ende 2026 gerechnet hatten, ist dieses Szenario nun vom Tisch. Der Hauptgrund …Den vollständigen Artikel lesen
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