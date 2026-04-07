Die Neuauflage der AssCompact Trendstudie "Play-Offs im Markt der Maklerpools und -verbünde" bestätigt die Prognose aus dem Jahr 2024: Die Outperformer konnten ihren Vorsprung ausbauen, die Marktkonzentration ist weiter angestiegen und vor allem in der Anbietergruppe "Zwischen den Stühlen" gab es Bewegung. Ein Beitrag von Klaus-Jürgen Baum, KJB CONSULTING, und Dr.-Ing. Dietmar Kottmann, Oliver Wyman2024 war ein außergewöhnlich starkes Jahr für die Maklerdienstleister. Das betreute Courtagevolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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