Es geht darum, ob der Firmenchef Luigi Lovaglio, der aus der Pleitebank einen hochprofitablen Finanzdienstleister formte, aus dem Unternehmen gedrängt wird. Auf der Kandidatenliste des Verwaltungsrats, die zur Abstimmung vorgelegt werden soll, ist er nicht vertreten. Und damit er zwischenzeitlich keine offizielle Stimme hat, wurde er seiner Ämter enthoben. Hinter den Kulissen dieser Aktion dürften die Familie Caltagirone und die Investmentfirma Delfin stehen, die zusammen rund 28 Prozent der Anteile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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